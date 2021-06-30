В Челябинске «взбесились» трамваи: один слетел с рельсов, другой остался без пантографа

В двух районах Челябинска закрыли движение трамваев из-за аварий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», движение электротранспорта перекрывали в Металлургическом районе и на северо-западе Челябинска. Об этом сообщается в паблике «Челябинский транспорт».

Так, в первой половине дня было закрыто движение в сторону конечного остановочного пункта «Улица Чичерина». Причиной послужил сход вагон с рельсов. «Опять Ворошилова. Когда они эту крестовину сделают», – комментируют ЧП участники интернет-сообщества.

Около 13:30 стало известно о закрытии движения в Металлургическом районе. «Закрыто движение трамваев на ЧМК/ЦХП. Залом пантографа у вагонов», – пишут в паблике.

Горожане предполагают, что возможной причиной поломки могла стать аномально жаркая погода. Впрочем, по словам челябинцев, ломаются трамваи и в холод.

«Бедные пассажиры. Наверно, последние разбегутся оттого, что никуда не могут доехать. В такое пекло, как обычно, выкинут посреди дороги», – сетуют горожане.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.06.21

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