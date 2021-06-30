В Челябинске воры выдрали из земли пандус

Челябинец с приятелями стащили у коммерсантов пандус.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в отдел полиции в Ленинском районе Челябинска обратился представитель организации, расположенной по улице Гагарина, с заявлением о том, что ночью с территории фирмы исчез пандус стоимостью 40 тысяч рублей.

Участковый уполномоченный полиции ОП «Ленинский» по горячим следам задержал 29-летнего челябинца, ранее судимого за имущественное преступление. Выяснилось, что мужчина вместе с приятелями перелезли через забор на территорию организации. Здесь они раскачали и вырвали пандус, после чего попытались продать похищенное.

Когда реализовать его не удалось, похитители спрятали украденное неподалеку. В настоящее время имущество изъято и после проведения необходимых следственных действий будет возвращено законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Сотрудники полиции ищут остальных похитителей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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