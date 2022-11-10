В Челябинске построят универсальный спортивный манеж

Челябинский цинковый завод и Минспорта Челябинской области заключили соглашение о строительстве универсального спортивного манежа «Арена Челябинск». В церемонии подписания принял участие глава Челябинской области Алексей Текслер.

«Я очень рад, что мы сегодня подписали концессионное соглашение. Это очередной вклад в инфраструктурное развитие региона, – сказал Алексей Текслер после подписания. – Будет построен современный спортивный объект, уникальный в масштабах страны (таких пока в России нет): универсальный спортивный манеж с полноценным футбольным полем и инфраструктурой для проведения тренировок и соревнований по легкой атлетике».

Универсальный манеж «Арена Челябинск» будет построен на берегу реки Миасс, на Университетской набережной. В настоящее время ведутся проектные работы.

«Уверен, что манеж станет точкой роста и придаст импульс развитию спорта в Челябинске и области. Прекрасная возможность тренироваться и соревноваться в комфортных условиях появится не только у профессиональных спортсменов, но и у всех жителей нашего города. Мы все живем в Челябинске и хотим чтобы наш город развивался, был красивым и комфортным» – отметил директор АО «ЧЦЗ» Павел Избрехт.

Спортивный объект включит в себя полноразмерное футбольное поле 105х68 метров, круговые беговые дорожки длиной 400 м, секторы для легкоатлетических дисциплин, помещения для спортсменов, прессы. Территория вокруг манежа будет благоустроена, организованы парковочные места. Манеж рассчитан на 3000 зрителей.

Челябинск, Елена Васильева

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