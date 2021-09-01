1 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

01.09.2021, среда

10:00 Челябинск – Занятие «Здравствуй, осень» (детская библиотека №3 им. Василия Кузнецова, ул. Артиллерийская, 106)

10:30 Челябинск – Занятие «Огородная сказка» (детская библиотека №10 им. Л.А. Преображенской, Комсомольский пр., 41)

11:00-17:00 Челябинск – Праздничная программа «Здравствуй, школа!" (детская библиотека №12, ул. 40-летия Победы, 6)

12:00 Челябинск – Праздник «Незнайка идёт в школу» (детская библиотека №11, Комсомольский пр., 53)

14:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет открытую лекцию для первокурсников Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ, главный корпус, пр. Ленина 76)

14:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференцию «Развитие народного творчества на Южном Урале» (пресс-центр «Гранада Пресс»)

14:00 Челябинск – Увлекательное путешествие в страну Знаний: игры, викторины, мастер-класс (детская библиотека №17, ул. Российская, 24)

18:00 Челябинск – Показ и обсуждение кукольного полнометражного испанского анимационного фильма ужасов «Апостол» (2012, реж. Фернандо Кортисо) (Киноклуб им. Леонида Оболенского, ул. Сони Кривой, 38)

20:30 Челябинск – Кинопоказ под открытым небом: художественный фильм «Будьте моим мужем» (Городской сад им. А.С. Пушкина)

Челябинск. Другие новости 31.08.21

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