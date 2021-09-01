Жители Златоуста требуют отставки министра здравоохранения региона из-за завала работы в ковидном госпитале

Общественники потребовали отставки главы южноуральского минздрава.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общественники обратились к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру с требованием уволить со своего поста главу министра здравоохранения региона Юрия Семенова из-за критического состояния дел ковидного госпиталя в Златоусте. Об этом активисты общественной организации «Гражданский патруль» сообщили на своей странице в социальных сетях.

«Несколько дней назад начальник ковидного госпиталя Златоуста Ринат Фахаргалеев вынужденно обратился к населению города с просьбой принести в медучреждение постельное белье, одноразовую посуду и питьевую воду, тем самым подчеркнув тяжелое положение дел. Фахаргалеев пояснил, что в Златоусте по-прежнему катастрофически много больных ковидом», – рассказали южноуральцы.

Горожане откликнулись. Так, один из местных депутатов привез в госпиталь 2 тонны воды, 2 рециркулятора воздуха, более 1 тысячи комплектов одноразовой посуды и 15 комплектов постельного белья. При этом жители Златоуста задались вопросом: почему вообще возник дефицит? И почему о бедственном положении ковидного госпиталя ни слова не сказали губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, который незадолго до того приезжал в Златоуст?

«Сейчас тяжелое время, но все-таки не война, верно? Как получается, что нет денег на постельное белье, на посуду, на воду? Почему идут поборы с населения? Мы полагаем, что глава минздрава Челябинской области не справляется со своими обязанностями. Это позор какой-то!" – возмущаются общественники.

Он обратились к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру и в Минздрав России с просьбой освободить от своих обязанностей регионального министра здравоохранения Юрия Семенова. Также общественники обратились в прокуратуру региона с просьбой провести проверку в отношении областного министерства на предмет госзакупок для ковидного госпиталя в Златоусте.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 01.09.21

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