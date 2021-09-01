Леса под Златоустом пустили под нелегальные свалки

Леса под Златоустом заполонили нелегальные свалки мусора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», леса на территории Златоуста могут сгореть из-за пояса свалок в карьере. Об этом сообщили местные активисты.

Общественники провели рейд на карьере в лесополосе рядом с Балашихинском водохранилищем и выявили целый ряд стихийных свалок, организованных неизвестными. То, что нашли общественники в лесу, их просто ужаснуло. Мусор не просто выбрасывали, его вывозили машинами и бросали, нисколько не заботясь, что бытовые отходы и стройматериалы горючи и могут в любой момент вспыхнуть, а пламя перекинется на лес.

«Здесь мы нашли и автомобильные покрышки, и старую мебель, и опилки, и прочий хлам. При этом место не является мусорным полигоном и для складирования отходов не предназначено. Вокруг лес, если все это загорится, от леса ничего не останется. Мы уже не говорим о ядовитом дыме, которые накроет город», – заявил представитель местного отделения «Гражданского патруля».

В Челябинске и Челябинской области зарегистрировано 10 мусорных полигонов. Общественники отметили, что вывоз мусора на городские свалки возможен при наличии лицензии у коммерческой компании, при этом зачастую компании платить за складирование отходов не желают, и потому избавляются от мусора радикально – вываливая его в ближайший овраг.

Активисты обратились в прокуратуру и Росприроднадзор Челябинской области с просьбой найти виновных в складировании мусора на неприспособленных для этого участках Златоуста и очистить от него территорию.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 01.09.21

Жители Златоуста требуют отставки министра здравоохранения региона из-за завала работы в ковидном госпитале. / Волшебный пендель. Спецпроект РИА «Новый День» Язычник. / 1 сентября ожидаются следующие события – Челябинск. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»