В надежде на прибыль южноуралец отдал лже-брокерам 6 миллионов рублей

Жителя Озерска обманули мнимые специалисты брокерской платформы на сумму почти 6 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть полиции Озерска обратился 49-летний местный житель, заявив, что он стал жертвой мошенников.

Мужчина рассказал, что увидел в сети Интернет объявление с предложением вложиться в продажу акций. После регистрации с ним связался менеджер и предложил заработать на биржевой платформе. Для «удобства работы» с деньгами он помог заявителю установить приложение удаленного доступа к телефону, через которое мужчина якобы мог отслеживать баланс на своем счете. Озерчанина убедили, что чем больше денег он вложит, тем больше прибыли получит.

В течение двух месяцев южноуралец переводил «брокерам» суммы от 600 тысяч тысяч рублей, потратив все свои накопления и оформив несколько кредитов. Используя программу удаленного доступа на мобильном телефоне, мошенники создавали для него видимость роста прибыли. Когда же он решил вывести накопленные деньги, его счет заблокировали. Таким образом, мужчина лишился 5 миллионов 735 тысяч рублей.

Следствием УМВД России по ЗАТО Озерск возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершению противоправного деяния.

«Полицейские в очередной раз напоминают, что с предложениями быстро разбогатеть посредством интернета к вам обращаются мошенники», – обращаются силовики к южноуральцам. Схема не нова: гражданам поступают звонки от неизвестных, которые предлагают дополнительный заработок, связанный с биржевыми ставками, либо они самостоятельно проходят по ссылкам в Интернете, после чего требуется внести денежные средства на созданный счет или же предоставить информацию «брокеру».

С этого момента человек начинает якобы участвовать в торгах, общается с брокером через различные мессенджеры, получает статистику о росте его доходов, но как только у него возникает желание вывести средства с электронного счета, общение с мнимым специалистом прекращается, а переведенные деньги, конечно же, не возвращаются.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 01.09.21

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