Понеслась: в Челябинске сошел с рельсов новый трамвай

В Челябинске сошел с рельсов новый трамвай.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент, произошедший сегодня днем, запечатлели камеры наружного наблюдения. Новый зеленый вагон пересекал перекресток проспектов Победы и Свердловского в сторону улицы Кирова. На встречу ему шел двусоставный старый трамвай. Отметим, что в этом месте трамвайные пути пересекаются только с автодорогой, то есть никаких стрелок и переходов там нет.

На записях камер хорошо видно, как при пересечении перекрестка «голову» нового вагона ведет вправо, после чего оба трамвая останавливаются. Оказалось, что сходя с рельсов, «кузнечик» (или как его называют транспортники «кабачок») ударил хвостом встречный вагон.

Пострадавших нет, но трамваи перегородили полосу движения по Свердловскому проспекту в сторону центра. Пробка в этом месте сохраняется до сих пор.

Напомним, 10 новых трамваев выпустили на линию 30 августа. В первый же день один из сошел с маршрута раньше времени и уехал в депо. С 31 августа зеленые вагоны вышли на маршруты №17 и №20. Именно эти направления сочли наиболее безопасными для новых вагонов. Что произошло сегодня, пока неясно.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 01.09.21

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