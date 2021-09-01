В суд направили полсотни уголовных дел в отношении директора Бакальского рудоуправления

Директор железорудного предприятия в Челябинской области ответит в суде за накопленные долги.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, управление возбудило 47 уголовных дел в отношении директора ООО «Бакальское рудоуправление» по признакам преступлений, предусмотренных статьей 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности) и частью 2 статьи 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта).

Сумма долга по исполнительным производствам, в рамках которых возбуждены уголовные дела, составляла более 25 миллионов рублей. В числе взыскателей – предприятия топливно-энергетического комплекса, организации жилищно-коммунального хозяйства и налоговые органы.

Работа по взысканию многомиллионной задолженности с предприятия велась судебными приставами межрайонного специализированного отдела по особо важным исполнительным производствам УФССП России по Челябинской области. В рамках сводного исполнительного производства было наложено ограничение на движение денежных средств по счетам предприятия. Однако списать с них удалось лишь незначительную сумму задолженности.

При этом, как установил дознаватель, организация располагала крупными средствами. Но, в соответствии с распорядительными письмами директора рудоуправления, контрагенты направляли их в пользу третьих лиц, минуя арестованные расчетные счета предприятия, после чего расходовались по усмотрению руководства ООО «Бакальское рудоуправление» на цели, не связанные с погашением кредиторской задолженности и исполнением судебных решений.

На основании собранных материалов и были возбуждены уголовные дела.

Необходимо отметить, что в ходе дознания по уголовным делам задолженность была погашена в полном объеме, но наказания руководителю избежать не удастся. Директор предприятия ответит в суде за накопленные долги перед энергетиками, коммунальщиками и налоговой инспекцией. Уголовное дело с обвинительным заключением передано на рассмотрение в суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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