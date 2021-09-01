Директор миасской школы заплатит учителю компенсацию за матерную брань

Педагог школы из Миасса требовал от руководства 200 тысяч рублей компенсации.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Миасского городского суда, судебная инстанция рассмотрела гражданское дело по иску учителя одной из школ города к руководителю образовательного учреждения о взыскании компенсации морального вреда.

Поводом для разбирательства послужил конфликт, произошедший между ними в декабре 2019 года. Тогда директор школы обрушился с нецензурной руганью на подчиненного в тренерской комнате. В итоге мировой судья оштрафовал несдержанного руководителя на 10 тысяч рублей, а педагог обратился в Миасский городской суд с иском о взыскании компенсации морального вреда, причиненного оскорблением, оценив его в 200 тысяч рублей.

«Ответчик и его представитель в судебном заседании иск не признали, – рассказали в пресс-службе суда. – Заслушав стороны, их представителей, исследовав письменные доказательства, суд пришел к выводу о частичном удовлетворении исковых требований».

Судья решил взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в 30 тысяч рублей.

Решение вступило в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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