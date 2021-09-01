На ЮУЖД возвращаются сезонные скидки на проезд студентов в электричках

С 1 сентября школьники и студенты смогут ездить в пригородных поездах на ЮУЖД со скидкой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Свердловской пригородной компании, с 1 сентября возобновляется предоставление сезонной скидки для школьников и студентов на проезд в пригородных поездах компании.

На территории Челябинской области и Башкирии размер скидки составит 50%, в Оренбургской области – 25%, в Курганской – 30%. Льгота действительна до 15 июня 2022 года при приобретении билетов как на обычные электрички, так и на электропоезд «Ласточка».

Скидка предоставляется:

школьникам (обучающимся в общеобразовательных учреждениях по очной форме обучения по программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования);

студентам (обучающимся в образовательных учреждениях по очной форме обучения: по основным профессиональным образовательным программам начального профессионального образования, по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального и высшего профессионального образования).

Оформление проездных производится при предъявлении справки, выданной учащимся и воспитанникам общеобразовательных учреждений старше 7 лет (для Тюменской и Оренбургской областей справки с фотографией учащегося) либо студенческого (ученического) билета с отметкой о продлении на соответствующий учебный год.

Оформить льготные проездные документы можно во всех пригородных кассах АО «СПК», а также онлайн – в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». Для оформления билета в приложении пассажиру необходимо подтвердить свою личность и право на льготу, обратившись в любую пригородную железнодорожную кассу. Для этого необходимо будет предъявить документы, удостоверяющие личность, СНИЛС, а также документы, дающие право на льготу.

Продажа билетов открывается за 10 суток до отправления поезда. Во время поездки пассажиру необходимо иметь при себе документ, подтверждающий льготу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 01.09.21

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