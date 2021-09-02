2 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

02.09.2021, четверг

11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Особенности уплаты имущественных налогов в 2021 году» (пресс-центр «Гранада Пресс»)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция министерства культуры Челябинской области, посвященная старту федерального проекта «Пушкинская карта» (конференц-зал Концертного зала им. С. Прокофьева, ул. Труда 92а)

14:30 Челябинск – «Час Познавайки» (детская библиотека №10 им. Л.А. Преображенской, Комсомольский пр., 41)

15:00 Челябинск – Мастер-класс по изготовлению открытки ко Дню знаний (детская библиотека №3 им. Василия Кузнецова, ул. Артиллерийская, 106)

Челябинск. Другие новости 01.09.21

«Чтобы всех попрыгунчиков остановить»: ЦИК готовит сюрпризы для провокаторов на выборах. / ЦИК России обеспечит возможность для голосования на сентябрьских выборах в «красной зоне» больниц. / Плата за статус: заказ на стелу «Город трудовой доблести» в Челябинске «распилили» на пять лотов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42