Бывшего высокопоставленного чиновника мэрии Челябинска задержали за смертельное ДТП

Экс-начальник службы спасения Челябинска сбил двух человек и скрылся с места ДТП.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бывший начальник Челябинской городской службы спасения Александр Рымарев подозревается в смертельной аварии, произошедшей на днях в Агаповском районе.

Напомним, вечером 27 августа на автодороге Чебаркуль – Уйское – Сурменево – Магнитогорск сбили двух пешеходов. Один из них, 70-летний мужчина скончался на месте ДТП.

Виновник аварии с места ДТП скрылся, но его автомобиль смогли отследить с помощью видеокамер. Утром 28 августа его задержали. По данным источников в силовых структурах, им оказался экс-начальник Челябинской городской службы спасения Александр Рымарев. Пока на него составили протокол об оставлении места аварии.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. В силовых структурах отмечают, что авария произошла в темное время суток, а пешеходы, вероятно, шли по обочине в попутном с автомобильным движением направлении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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