Два десятка южноуральцев предстанут перед судом за хищение у страховых 15 миллионов рублей

В суд Челябинска направили уголовное дело в отношении участников организованной группы, похитивших 15 миллионов рублей у страховых компаний.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21 жителя региона. Они обвиняются в мошенничестве в сфере страхования, совершенном группой лиц по предварительному сговору и организованной группой, в особо крупном размере.

По версии следствия, с 2016 по март 2017 года южноуральцы совершили на территории Челябинска и области 25 умышленных ДТП с последующим предоставлением в страховые компании ложных сведений относительно наступления страхового случая.

Таким образом злоумышленники похитили средства 5 крупных страховых компаний на общую сумму свыше 15 миллионов рублей.

В ходе следствия наложен арест на 16 автомобилей, принадлежащих обвиняемым.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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