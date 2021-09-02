От заката до рассвета: в Челябинске обсудят влияние ночных пьянок на развитие бизнеса

В Челябинске начинается обсуждение инициативы по запрету ночной торговли алкоголем на Кировке. Правда, обсуждать проблему будет не широкая общественность.

Между тем, вопрос животрепещущий: часть горожан требует вообще запретить продавать на Кировке алкоголь – все-таки учреждение культуры, которое по ночам превращается в вертеп; другая часть требует оставить все, как есть, заявляя, что пьянки – гулянки – это неотъемлемая часть молодости, предприниматели уверяют, что запрет поставит крест на их существовании, а правоохранители сообщают, что по ночам на пешеходной улице фиксируется масса нарушений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инициатива запретить торговать на Кировке алкоголь принадлежит Общественному совету при ГУ МВД по Челябинской области: предлагается ограничить продажу спиртных напитков после часа ночи. Авторы идею аргументируют свою позицию многочисленными жалобами горожан, заявляющих, что пьяное веселье не стихает всю ночь, а сотрудники полиции фиксирует в этом «учреждении культуры» полный набор нарушений – от игнорирования закона о тишине и драк до стрельбы и секса в общественных местах.

Отметим, что на Кировке расположено несколько жилых домов и около 50 кафе, баров и ресторанов. Владельцы этих заведений, что ночная выручка является чуть ли ни основным источником их существования и требуют, чтобы чиновники не лезли в бизнес. Некоторые считают: назревает очередной передел собственности – «одних уничтожить, чтобы другие влезли на их место».

Горожане же разделились на два лагеря: одни заявляют, что «пора уже вводить сухой закон, народ превратился в одного сплошного алкаша со всеми вытекающими», другие требуют оставить Кировку в покое – «давайте, я сам решу, как мне тратить мои деньги».

«Гуляя с ребёнком в 10 часов утра в выходной день, увидели, как человек «смуглой национальности» выволок на улицу пьяного в стельку мужика и начал его избивать. Причём, судя по одежде, это был охранник заведения, он так сильно и с упоением бил этого лежащего на земле и что-то мычащего человека, что это было ужасно! Можно сказать, прямо средь бела дня в центре города, а что здесь тогда по ночам творится? Если «рестораторы» не могут навести порядок рядом со своими заведениями и их охранники при всех избивают посетителей, пусть тогда вообще алкоголь по ночам не продают!»

«Опять наши чиновники показали своё полное не знание городской жизни!

Вся эта пьянь, которая дебоширит и шумит ночью, не из заведений выходят, а приходят уже на Кировку готовыми и там догоняются всю ночь принесенными с собой запасами алкоголя».

«Давно пора было это сделать. На работу рано иду и каждое утро вижу одну и ту же картину – пьяные в хламину, особенно в районе круглосуточных баров. Ни время суток, ни присутствие полиции никого не смущают. Тут же курят, допивают и тут же нужду справляют. Нормально для пешеходной улице в центре города??? Думаю, что нет», – комментируют горожане.

«Студенческая жизнь – это молодость и, правильно, гулянки были. И всей группой собирались в общежитии, и пиво в бар ходили пить после учебы. Тогда и на набережной можно было на скамейке пиво пить, и в парке. А мы даже на лекции пили в институте…».

«Согласен, что после часа ночи надо запретить. Кому надо, тот уже напился. В недовольных будет только категория хроников, неадекватов. Прихожу в бар часов в восемь вечера и до часа ночи можно упиться...Уже к этому времени выносят готовых... Зачем продлевать это безумие?»

«С такими инициативами не останется баров в Челябинске – молодежь, кто может и очень сильно хочет, и так отсюда уезжает, потому что город не для людей. Будет город яжмамок, пенсионеров и алкашей. Кстати, никого не смущают круглосуточные разливайки и пьяные на лавочках на обновленном Комсомольском? Пьют так же с утра и до утра, а жилые дома там кругом».

«Во всем мире проблема шума и драки в ресторанах и за его стенами – это проблема заведения. Есть своя служба безопасности, которая моментально решает эти проблемы. Для наших заведений – главное выпроводить клиента на улицу, а там хоть трава не расти. То есть 20 минут назад ему подливали с улыбочкой, а сейчас с брезгливостью выпроваживают. Ну и поделом. Открывайте теперь безлимит с газировкой, все равно зима и выживут из вас не все».

«Ха-ха-ха – три раза! Закроете на Кирова, будут по другим дворам пьянствовать, а полиция на вызовы не приезжает. Так что есть один вариант – расселить жилые дома на пешеходной части Кирова и устроить там, например, офисы. Офисы по ночам не работают, и никто никому мешать не будет».

Впрочем, мнения горожан никто пока не спрашивает. Проблему 3 сентября будут обсуждать в Общественной палате, на две трети сформированная губернатором и Заксобранием и еще на треть – общественным организациями, как правило, близкими к власти.

Между тем, челябинцы предлагают в первую очередь разобраться с магазинами, круглосуточно торгующими алкоголем, несмотря на все запреты, и «наливайками», торгующими спиртным на вынос.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 02.09.21

ВОЗ: грязный воздух повышает риск смерти от хронических болезней. / Два десятка южноуральцев предстанут перед судом за хищение у страховых 15 миллионов рублей. / Бывшего высокопоставленного чиновника мэрии Челябинска задержали за смертельное ДТП. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»