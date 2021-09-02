Число инфицированных коронавирусом в Челябинской области превысило 87 тысяч

В Челябинской области за сутки выявлено 374 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 21 зараженного.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 87 тысяч 201 инфицированный. 4 тысячи 51 из них умерли (непосредственно от инфекции – 2 тысячи 788).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 02.09.21

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