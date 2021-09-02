В Челябинской области маршрутка съехала в кювет. Пострадали семь пассажиров

Карталинская городская прокуратура начала проверку по факту ДТП с маршрутным такси.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Карталов организовало проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего с участием маршрутного такси ГАЗ 322130, следующего с пассажирами по маршруту «Варна – Локомотивный».

«Установлено, что водитель совершил съезд в левый кювет по ходу движения транспортного средства. В момент ДТП в автомобиле находилось 7 пассажиров, включая двоих несовершеннолетних, все получили повреждения различной степени тяжести», – уточнили представители прокуратуры.

Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства о пассажирских перевозках при предоставлении услуг пассажирам. По результатам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

В настоящее время территориальным отделом полиции проводится доследственная проверка, ход и результаты которой поставлены на контроль прокуратурой города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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