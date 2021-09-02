В Челябинске депутат райсовета вышел из фракции «Единой России»

Человек Лакницкого вышел из фракции «Единой России» в Курчатовском райсовете Челябинска.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», фракцию «партии власти» в совете депутатов Курчатовского района покинул Артем Клименко.
Артем Клименко возглавляет управляющую компанию «Ключевые люди», обслуживающую многоквартирные дома в микрорайонах «Парковый» и «Академ-риверсайд». Последний застраивает компания Олега Лакницкого «Трест «Магнитострой». Клименко женат на дочери застройщика.
Заявление о выходе из фракции депутат написал в середине августа нынешнего года. Произошло это на фоне участия в довыборах в совет депутатов Калининского района (именно на его территории расположен микрорайон «Академ-Риверсайд») сотрудника «Магнитостроя». При этом идет он в качестве самовыдвиженца.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 02.09.21
В Челябинской области маршрутка съехала в кювет. Пострадали семь пассажиров. / Уральские металлурги за полгода направили на благотворительность 1,2 миллиарда рублей. / Число инфицированных коронавирусом в Челябинской области превысило 87 тысяч. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube