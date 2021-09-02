В Челябинске депутат райсовета вышел из фракции «Единой России»

Человек Лакницкого вышел из фракции «Единой России» в Курчатовском райсовете Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», фракцию «партии власти» в совете депутатов Курчатовского района покинул Артем Клименко.

Артем Клименко возглавляет управляющую компанию «Ключевые люди», обслуживающую многоквартирные дома в микрорайонах «Парковый» и «Академ-риверсайд». Последний застраивает компания Олега Лакницкого «Трест «Магнитострой». Клименко женат на дочери застройщика.

Заявление о выходе из фракции депутат написал в середине августа нынешнего года. Произошло это на фоне участия в довыборах в совет депутатов Калининского района (именно на его территории расположен микрорайон «Академ-Риверсайд») сотрудника «Магнитостроя». При этом идет он в качестве самовыдвиженца.

Челябинск, Виктор Елисеев

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