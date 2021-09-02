Сотрудник магнитогорской колонии ответит в суде за получение взятки

В Магнитогорске сотрудник колонии предстанет перед судом за получение взятки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Орджоникидзевского района Магнитогорска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сотрудника исправительного учреждения, обвиняемого в получении взятки.

По версии следствия сотрудником ФКУ ИК-18 в сентябре 2020 года получил от осужденного 18,5 тысяч рублей за обещание пронести на территорию колонии два мобильных телефона и 20 сим-карт. Однако выполнить обязательства не смог, так как был задержан оперативными сотрудниками исправительного учреждения при попытке доставить запрещенные предметы на территорию колонии.

Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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