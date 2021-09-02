Бывшему вице-мэру Чебаркуля отказали в отсрочке уплаты многомиллионного штрафа

Суд отказал чиновнику-взяточнику из Челябинской области в отсрочке уплаты многомиллионного штрафа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Кыштымский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства адвоката бывшего заместителя главы Чебаркуля Алексея Сафонова об отсрочке исполнения приговора в части уплаты штрафа, назначенного приговором суда в качестве дополнительного наказания.

Напомним, Сафонов был осужден в мае 2017 года за получение взяток к 9 годам лишения свободы и штрафу в размере 11,1 миллиона рублей. Он признан виновным в получении в 2010-2012 годах от представителей бизнеса за лоббирование их интересов взяток на общую сумму 4 миллиона рублей.

Согласно решению суда, выплатить штраф экс-чиновник должен в течение 5 лет после освобождения из мест лишения свободы.

В судебном заседании прокурор выступил против ходатайства защиты экс-замглавы, заявив, что уплата штрафа может быть отсрочена, если его немедленная уплата является для осужденного невозможной. Но в данном случае такие основания отсутствуют.

«Согласно определению Конституционного Суда Российской Федерации от 18.04.2006 № 104-О, основания для отсрочки исполнения судебного решения должны носить исключительный характер, возникать при серьезных препятствиях к совершению исполнительных действий, – напомнили в прокуратуре. – Кроме того, размер штрафа назначается судом с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения осужденного и его семьи, а также возможности получения осужденным заработной платы или иного дохода».

Как указал представитель надзорного ведомства, судом при вынесении приговора и определении размера штрафа были учтены материальное положение и состояние его здоровья. Это не позволяет сделать объективный вывод о наличии оснований для удовлетворения ходатайства адвоката.

Суд, дав оценку материалам, принял решение об отказе в удовлетворении ходатайства адвоката в интересах осужденного об отсрочке уплаты штрафа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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