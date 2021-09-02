Возобновление авиаполетов из Челябинска в Египет отложили

Авиаперевозчик отказался от запланированного возобновления рейсов из Челябинска в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возобновление рейсов в египетские аэропорты, ранее намечавшееся на конец августа – начало сентября, не состоялось. Об этом челябинцы сообщили в социальных сетях.

Напомним, на минувшей неделе пресс-служба аэропорта «Челябинск» сообщила, что с 30 августа авиакомпания Red Wings планирует выполнение прямых рейсов из Челябинска в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. «В Хургаду вылеты запланированы по вторникам в 10:20, в Шарм-эль-Шейх – по средам в 10:20. Время прибытия в Челябинск – 7:40», – сообщили представители воздушной гавани.

Однако, ни во вторник, 31 августа, ни 1 сентября рейсы выполнены не были. Отсутствовала информация о намечаемых вылетах как на онлайн-табло международного аэропорта, так и на сайте авиакомпании.

По данным пресс-службы аэропорта, теперь возобновить полеты планируется в 20-х числах сентября.

Челябинск, Виктор Елисеев

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