В Челябинской области крысы оккупировали девятиэтажное общежитие

Жительница Миасса рассказала о набеге крыс на жилую девятиэтажку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители Миасса пожаловались на нашествие полчищ крыс на девятиэтажный дом. Об этом они рассказали в сообществе «Текслер, помоги».

Речь идет об общежитии, расположенном по адресу: ул. Победы, 4. «В доме жить невозможно, нет никакого ремонта, нет уборки, мусоропроводы забиты с 9 по 1 этаж! – пишет жительница дома. – Но самая главная проблема даже не в этом! Дом кишит крысами! Я боюсь из дома выйти, сегодня они добрались уже до 9 этажа, прямо до комнаты соседей! ЖЭК не реагирует на обращения!"

Впрочем, как оказалось, от дома отказалась обслуживающая организация – с 1 сентября этого года. Правда, провести дератизацию управляющая компания обещала. Как уточнили в мэрии Миасса, произойти это должно уже завтра, 3 сентября.

Челябинск, Виктор Елисеев

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