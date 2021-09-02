Челябинка завоевала четвертую медаль токийской Паралимпиады

Валерия Шабалина завоевала четвертую медаль на Паралимпиаде в Токио.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Челябинской области, сегодня, 2 сентября, пловчиха из Челябинска Валерия Шабалина завершила свое выступление на Паралимпийских играх-2020 в Токио, завоевав серебряную медаль. В заплыве на 100 метров на спине челябинка проиграла доли секунды.

Напомним, что Валерия Шабалина открыла счет золотым медалям российской сборной, выиграв стометровку баттерфляем и установив новый мировой рекорд. В плавании вольным стилем на дистанции 200 метров южноуральской спортсменке вновь не было равных. Третью золотую медаль и звание трехкратной олимпийской чемпионки Валерия завоевала в заплыве на 200 метров комплексным плаванием.

Челябинск, Виктор Елисеев

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