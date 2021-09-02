В Челябинской области ученики сельской школы остались без обещанного Дня знаний

В южноуральской деревне сорвали график строительства школы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», школу в деревне Сарафаново Чебаркульского района должны были ввести в эксплуатацию к 1 сентября нынешнего года. Но этого не произошло. Об этом южноуральцы рассказали в интернет-сообществе «Текслер, помоги».

«У нас строят новую школу, которую мы ждали очень и очень долго. 1 сентября 2021 года дети наши должны были начать учится уже в ней. Но стройка идет очень медленно, работает от силы 7 человек. Задерживают поставки стройматериалов, не платят зарплату работникам. А на днях за неуплату забрали даже помещение котельной. Просто приехали, погрузили и уехали...", – рассказали жители деревни.

Контракт на строительство подписали еще в 2019 году. Но весь прошлый год ушел только на подготовительные работы и нулевой цикл. Не слишком продвинулись строители и в нынешнем году. Между тем, дети вынуждены заниматься в старых аварийных зданиях.

В мэрии Чебаркуля заявили, что в курсе проблемы. «31 августа проведен ВКС под председательством губернатора. Глава района доложил о развитии ситуации. Принято решение проект отправить на повторную госэкспертизу. Затем будет принято решение об увеличении финансирования», – рассказали чиновники.

Работа продвигается, но не так быстро, как должна, признают в районной администрации. Срок окончания определен до 1 июня 2022 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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