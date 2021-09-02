В Челябинске объединили проездной и транспортную карту

Челябинцы смогут объединить месячный проездной и транспортную карту.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», изменение правил оплаты проезда с использованием карт вступили в силу 1 сентября.

Как уточнили в МУП «Служба организации движения», если раньше единые проездные карты покупали по фиксированной цене и пополнять их было нельзя, теперь, приобретя ЕПК, ее можно будет пополнить как обычную транспортную карту.

Помимо прочего, это даст возможность оплачивать проезд за двух пассажиров: 1 билет можно будет приобрести по тарифу проездной карты, то есть без дополнительной оплаты, второй – по тарифу транспортной карты в зависимости от суммы пополнения.

Пока новая схема действует только в отношении ЕПК. Но если она окажется востребованной, такие же правила распространят на обычные транспортные карты, которые также можно будет дополнить функцией ежемесячного проездного.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 02.09.21

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