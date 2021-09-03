После аварии с семью пострадавшими в Карталинском районе возбудили уголовное дело

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту совершения ДТП, в котором пострадали местные жители и два несовершеннолетних ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктов «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью).

Напомним, 1 сентября водитель маршрутного такси в поселке Локомотивный не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили пятеро взрослых и двое детей (5-летняя девочка и 11-летний мальчик), находившиеся в маршрутном такси. Пострадал и водитель автомобиля. Всем пострадавшим в ДТП оказывается необходимая медицинская помощь.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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