Повесть о том, как поссорились... После соседского иска жители копейской многоэтажки завалили УК жалобами

Жители дома в Копейске засыпали управляющую компанию жалобами на соседей после разбирательства в суде.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, в Копейском отделе судебных приставов фактическим исполнением окончено производство по иску жильца многоквартирного дома к своему соседу. В результате судебное решение было исполнено, но история соседских взаимоотношений получила неожиданное продолжение.

Постановление, поступившее на принудительное исполнение, гласило: «Обязать гражданина N освободить общее имущество от посторонних предметов». Общее имущество – так называемый «карман», довольно просторный. Один из соседей выставил туда шкафчик и стол. Второго соседа, старшего по дому, это возмутило, и он написал обращение в управляющую компанию, которая, в свою очередь, направила иск в суд. Ответчик, а затем и должник по исполнительному производству, добровольно и своевременно исполнил обязательство, не дожидаясь мер принудительного исполнения.

Но во время осмотра помещения судебным приставом копейчанин обратил внимание присутствующих на стоящие в углу возле двери взыскателя коляску и тумбочку, заявив: теперь пусть и сосед побывает в моем положении – по поводу стоящих в кармане его вещей в управляющую компанию направлено ответное обращение с требованием очистить общее имущество от посторонних вещей. Если чистота и порядок, то для всех без исключений!

По словам бывшего должника, их пример соседских отношений оказался вирусным: взаимные претензии от остальных жильцов буквально посыпались на управляющую компанию.

Судебные приставы надеются, что данные обращения не станут основанием для судебного рассмотрения и принудительного исполнения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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