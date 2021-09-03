В Челябинской области от коронавируса умерли еще 22 человек

В Челябинской области за сутки выявлено 373 новых случая коронавируса.
Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 22 зараженных.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 87 тысяч 574 инфицированных. 4 тысячи 73 из них умерли (непосредственно от инфекции – 2 тысячи 810).
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 03.09.21
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