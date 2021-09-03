Челябинцам предложили воспользоваться правом на относительно бесплатную догазификацию

Южноуральцы могут воспользоваться правом на догазификацию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, догазификация предполагает бесплатное для населения подведение сетей до границ земельного участка. Газификация на территории участка и оборудование внутридомовых сетей проводится, как и ранее, за счет граждан.

При этом представители городской администрации затруднились сказать, сколько домов на территории областного центра нуждаются в подключении к газовым сетям.

Напомним, законом предусмотрено подключение частных домовладений к газовым сетям бесплатно, если по состоянию на 1 января 2020 года в населенном пункте уже проложены внутригородские или внутрипоселковые газораспределительные сети, расстояние от сетей до границ участка составляет не более 200 метров, а объем потребления газа в доме составляет не более 7 кубических метров газа в час.

Чтобы принять участие в программе бесплатной догазификации, собственнику необходимо подать заявку, получить технические условия о возможности подключения (они будут оформлены автоматически при проверке заявки), заключить договор на подключение газа в ГРО, получить проект на сети газопотребления в границах участка.

Если заявка не соответствует условиям программы, ее передадут в региональный или федеральный штаб газификации. Это нужно для подготовки планов и расчетов по следующим этапам газификации в России.

Заявку на подключение можно подать только на полностью построенные частные дома, подчеркивают в мэрии. Они должны быть поставлены на кадастровый учет с регистрацией права в Росреестре. До участков, на которых строительство еще не ведется или расположен объект незавершенного строительства, газ можно подвести по общим правилам, то есть с полной оплатой за подключение.

При этом по программе догазификации газораспределяющая организация берет на себя обязательство лишь бесплатно подвести сети к участку и подключить их к внутренним газовым сетям. Поэтому до подачи заявки собственник может рассчитать примерную стоимость подключения, с учетом протяженности внутренних сетей и газового оборудования.

Подать заявку можно через официальный портал Единого оператора газификации Российской Федерации https://connectgas.ru/. Если заявка соответствует программе догазификации, заявителю направят договор на подключение газа. Там будет указан срок выполнения всех работ. Точный срок зависит от особенностей размещения сетей в населенном пункте и очередности подачи заявки.

Когда сети подведут к участку, собственнику направят уведомление. После этого будет проведено подключение сетей к внутренним коммуникациям в границах участка. Чтобы газ начал поступать в дом, нужно заключить договор на техническое обслуживание внутреннего газового оборудования (ТО ВДГО). В договоре будет прописана плата за обслуживание. Также необходимо будет заключить договор с поставщиком газа и платить за потребление по приборам учета.

Челябинск, Виктор Елисеев

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