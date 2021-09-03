Ашинец, отправивший полицейского в нокдаун, отделался условным сроком

Житель Аши осужден за управление автомобилем в пьяном виде и применение насилия в отношении сотрудника ГИБДД.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Ашинский городской суд признал 24-летнего местного жителя виновным в пьяном вождении, а также применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти.

Установлено, что в одну из ночей июня 2021 года автомобиль под управлением мужчины после погони остановили сотрудники ГИБДД. Молодой человек был пьян и не имел водительских прав.

Отказавшись проследовать в патрульный автомобиль для составления административного протокола, ашинец ринулся на одного из полицейских, ударив его головой в грудь и голову. В результате страж порядка получил сотрясение головного мозга. Кроме того, на всю оставшуюся жизнь у него на лице останется рубец.

Суд приговорил южноуральца к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года.

Также удовлетворен гражданский иск потерпевшего о взыскании с подсудимого морального вреда в 200 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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