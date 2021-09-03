В кафе Магнитогорска южноуралец набросился на знакомых с «розочкой»

В кафе Магнитогорска мужчина порезал трех собутыльников.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области, инцидент произошел рано утром 2 сентября.

«В начале пятого утра бойцы группы задержания вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ получили сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации с охраняемого объекта – кафе, расположенного на улице Советской армии в Магнитогорске, – рассказали в силовом ведомстве. – К прибывшим росгвардейцам обратилась администратор заведения. Она указала на группу молодых людей».

По словам женщины, между мужчинами произошла ссора. В какой-то момент, один из парней схватил часть разбитой бутылки и нанес троим молодым людям колото-резанные раны. Пострадавшими оказались трое магнитогорцев, – двое 20 лет и один – 24-х. От госпитализации они отказались.

Подозреваемый был задержан. Им оказался ранее не судимый 31-летний житель Кизильского района.

На место вызвана следственно-оперативная группа, изъявшая разбитую бутылку.

Задержанный передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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