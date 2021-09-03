В Челябинске нашли место для переезда Каширинского и Отрадного рынков

Два рынка переедут с северо-запада на окраину Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в мэрии Челябинска предложили площадку для переезда рынков «Каширинский» и «Отрадный», расположенных рядом друг с другом в Калининском районе областного центра.

Напомним, информация о грядущем переезде рынков появилась в апреле нынешнего года, сразу после принятия регионального закона о реновации. В Челябинске под реализацию проектов комплексного развития территорий мэрия определила, в том числе, участок, на котором расположены рынки «Каширинский» и «Отрадный», долгое время бывшие востребованными.

Весной собственник участков заверил работавших на них предпринимателей, что до весны 2022 года они смогут продолжить работу на привычном месте, не исключив, что в будущем торговые площади могут вынести за черту города.

В результате, в мэрии предложили передислоцировать площадки на Свердловский тракт, недалеко от автовокзала «Северные ворота». По данным пресс-службы мэрии, владельцы рынков уже дали предварительное согласие на переезд.

На освободившемся участке планируется разместить жилой комплекс повышенной этажности, детский сад и спортивно-досуговый центр.

Челябинск, Виктор Елисеев

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