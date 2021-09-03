Водитель автобуса избил пожилого челябинца за напоминание о масочном режиме

В Челябинске водитель муниципального автобуса выкинул из салона пенсионера из-за замечания о маске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в автобусе, следовавшем по маршруту №64, на остановке «Улица 250-летия Челябинска» в Калининском районе областного центра.

Как рассказали очевидцы, пожилой мужчина попросил кондуктора правильно надеть медицинскую маску, сказав, что только после этого оплатит проезд. В ответ сотрудница ООО «Общественный городской транспорт» начала хамить, а потом призвала на помощь водителя.

Тот, недолго думая, выбросил горожанина из салона, после чего нанес ему удар в голову. Причем у водителя также не было маски. В отличие от пострадавшего пенсионера. «У мужчины из-под маски только глаза торчали, – цитирует 74.ru одну из пассажирок. – Маска, как я поняла, слетела после того, как водитель его выкинул с силой из автобуса, он сильно упал. Я стала снимать это на видео, но не успела раньше включить камеру, поэтому нет видео всего. Я одна возмутилась в автобусе от рукоприкладства водителя, все сидели, молчали. Меня до сих пор трясет от поведения водителя, ведь на месте пассажира мог быть мой родственник, который ведь был прав по поводу маски. Да, он пошел на принцип, но ведь он был прав».

В компании-перевозчике сообщили, что об инциденте знают, и сейчас на предприятии идет проверка. Благо, в салоне автобуса должны были работать сразу несколько камер. От выводов пока воздерживаются, так как кондуктор и водитель в один голос заявляют, что пассажир их спровоцировал.

В полиции о произошедшем пока ничего неизвестно. Заявления от пострадавшего еще не поступало.

Челябинск, Виктор Елисеев

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