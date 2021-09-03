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Пятница, 3 сентября 2021, 18:57 мск

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Челябинец разорвал уголовное дело на глазах судьи

Житель Челябинска уничтожил свое уголовное дело.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в июле: мужчина обвинялся по статье 228 УК РФ («Приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта») и в кабинете судьи знакомился с материалами уголовного дела. Выводы следствия ему не понравились, и он в клочья разорвал 20 страниц, еще 10 листов – испортил.

И в итоге стал фигурантом еще одного уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 294 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению правосудия»). Сейчас эти материалы направлены в Тракторозаводский районный суд для рассмотрения по существу: мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

Челябинск, Павел Зварзин

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