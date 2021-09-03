На Урале работодатель пытается оставить без средств к существованию многодетную семью

В Троицке работодатель пытается оставить без средств к существованию многодетную семью из-за неприязни к подчиненному.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в семье Виталий Солуянова пятеро детей, жена не работает, а сам мужчина трудится на железной дороге. В ночь с 14 на 15 августа он покинул рабочее место без объяснения причин. Это не понравилось его начальнику, который заявил, что во-первых, ему пришлось срочно искать замену, и, во-вторых, Солуянов – алкоголик, с которым все отказываются работать.

Это возмутило семью железнодорожника: жена мужчины утверждает, что тот вообще не пьет, а в ту ночь у одного из их сыновей случился тяжелый приступ астмы, и она вызвала мужа домой – действовать надо было, поэтому объясняться с коллегами не было времени.

У мужчины есть больничный по уходу за ребенком, но работодатель отказывается его принимать и грозится уволить подчиненного за прогулы. По словам жены подчиненного, начальник и вовсе обещает сделать так, чтобы ее муж работу в Троицке не смог найти.

В скандал втянуты и местные медики: одних обвиняют в том, что они, якобы, выдают фиктивные больничные, других – что они действуют по указке работодателя и отказывают в медицинской помощи.

Семья намерена обратиться в прокуратуру и гострудинспекцию. В управлении ЮУЖД ситуацию пока не комментируют.

Челябинск, Павел Зварзин

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