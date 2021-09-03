Суд арестовал имущество южноуральских депутатов Колесниковых, но арестовывать оказалось нечего

Суд решил арестовать имущество депутата Госдумы Олега Колесникова и депутата Законодательного собрания Челябинской области Лены Колесниковой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», арбитражный суд Челябинской области арестовал имущество контролирующих ООО «Профессиональные технологии строительства» («ПрофТехСтрой») лиц на общую сумму около 414 миллионов рублей. Среди них оказались депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Олег Колесников и его супруга Лена (член регионального парламента).

Напомним, ООО «ПрофТехСтрой» находится в процедуре банкротства. ГК «Здоровая ферма» – один из кредиторов предприятия. При этом Колесниковых и еще ряд лиц пытаются привлечь к субсидиарной ответственности.

Среди претензий, предъявленных ООО в суде, выпуск в 2015 году векселей на 450 миллионов рублей под поручительство «Здоровой фермы». Векселя получила кипрская компания, акционером которой был бизнес-партнер Колесникова, после чего они оказались у еще одной структуры, связанной с тем же предпринимателем. Затем бумаги продали Игорю Копылову, бывшему тогда заместителем директора по экономической безопасности сети аптек «Классика» (входила в бизнес-империю Колесниковых). При этом поручителем «Здоровая ферма» стала накануне продажи ее структурами Олега Колесникова стороннему инвестору. В том же 2015 году холдинг был продан Бинбанку, после банкротства перешедшему под управление банка «Траст». А в конце 2018 – начале 2019 года Копылов предъявил их к погашению уже «Трасту». Тогда новый собственник и узнал о существовании векселей.

Именно в рамках этого производства и наложен арест на имущество супругов Колесниковых. Правда, если верить их декларациям, которые они ежегодно сдают в качестве депутатов, имущества у них попросту нет. Так, Олег Колесников задекларировал служебную квартиру и дом в пользовании площадью почти 1 тысяча квадратных метров, а также годовой доход в 4,7 миллиона рублей. У его супруги, кроме зарплаты, тоже ничего нет (в 2019-2020 годах ее годовой доход составил 3 миллиона рублей). Также у госдепа Колесникова есть несколько банковских счетов, в аресте которых суд отказал. Впрочем, если верить его депутатской декларации, на этих счетах размещено в общей сложности 1,28 миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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