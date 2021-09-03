Дальнобойщик из Челябинска заживо сгорел на курганской трассе

Водитель большегруза из Челябинской области погиб в соседнем регионе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла ночью 3 сентября на 169-м километре трассы «Иртыш».

По информации УМВД России по Курганской области, 44-летний водитель фуры «Скания» с полуприцепом-цистерной, перевозивший горюче-смазочные материалы из Челябинской области в направлении Кургана, врезался в следовавшие перед ним автомобиль «Тойота Эстима» и большегруз «Скания» с полуприцепом. В результате столкновения автопоезд с ГСМ загорелся.

Челябинец, управлявший фурой с цистерной, и водитель «Тойоты» скончались на месте аварии.

ГИБДД начала проверку по факту аварии. По предварительным данным, 44-летний южноуралец не выдержал безопасное расстояние с двигавшимися впереди машинами. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Челябинск, Виктор Елисеев

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