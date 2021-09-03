Сотрудники ФСБ России задержали родственника председателя Центрального районного суда Челябинска

Сотрудники ФСБ России задержали участников межрегиональной группировки, занимавшейся контрабандой товаров через российско-казахстанскую границу. Среди них Сухроб Лутфуллоев – родственника председателя Центрального районного суда Челябинска Рамзии Лутфуллоевой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Лутфуллоев приходится племянником мужу судьи, его отец в свое время работал в Челябинской таможне и был осужден за контрабанду краснокнижных птиц. Как раз за решение «таможенных» проблем и отвечал Сухроб Лутфуллоев.

«Предварительно установлено, что с сентября прошлого года по схеме, в которой участвовал подозреваемый, через границу пропустили около 600 автомобилей, а сотрудники таможни получили около 420 тысяч долларов», – сообщил телеканал РенТВ.

Отметим, что раньше Лутфуллоев работал со своим братом, но того задержали при передаче взятки в размере 300 тысяч рублей должностному лицу. Правда, пишет Znak, наказание было очень мягким: благодаря отцу и адвокату Лутфуллоев отделался штрафом в размере 800 тысяч рублей.

Сухроб Лутфуллоев пока не судим, но несколько раз подпадал под следствие, и всякий раз его отпускали «по звонку сверху».

Челябинск, Павел Зварзин

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