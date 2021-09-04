4 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

04.09.2021, суббота

09:00 Челябинск – Открытый чемпионат и первенство Челябинской области по гребле на байдарках и каноэ «Чемпионат Урала» (ул. Лыжных батальонов, 7)

09:00 Челябинск – Областные соревнования по лапте (стадион им Д.В. Колющенко, ул. Доватора, 15)

10:00 Челябинск – Историко-культурный фестиваль «Наследие Урала», посвященный 285-летию Челябинска (Кировка)

10:30 Челябинск – Первый турнир по стрельбе из традиционного лука «Кырыс Уксы (Суровый лучник)» (конно-спортивный клуб «Быстрай», Уфимский тр., 122/3)

11:00 Челябинск – День открытых дверей регионального центра технического творчества Челябинска (ул. Черкасская, 1А)

11:00 Челябинск – Открытие Аллеи первоклассников (Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина)

12:00 Челябинск – Областной фестиваль «Челябинск хлебосольный», посвященный 285-летию города (Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, летний театр)

12:00 Челябинск – Торжественное открытие XV Общественно-политического вернисажа (Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, сцена у фонтана)

12:00 Челябинск – Игровая программа «Among Us» (парк «Сад Победы»)

12:00 Челябинск – Фестиваль военно-исторической реконструкции «Уральские герои» (Никольская роща)

13:00 Челябинск – Концерт государственного русского народного оркестра «Малахит» – «От балалайки до баяна» (парк «Сад Победы»)

14:00 Челябинск – Праздничный концерт (площадь перед кинотеатром «Победа», пр. Комсомольский, 34)

16:00 Челябинск – Концерт государственного русского народного оркестра «Малахит» – «От сердца к сердцу» (парк «Сад Победы»)

16:00 Челябинск – Танцевальная программа «Для тех, кому за...» (Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина)

18:30 Челябинск – Открытие выставки оконных наличников проекта «Портал» (Дом архитектора, пр. Ленина, 41)

22:00 Челябинск – Проекта «Кино в парке»: показ кинофильма «Человек с бульвара Капуцинов» (Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина)

22:25 Челябинск – Встреча в аэропорту южноуральских легкоатлетов, участников Паралимпиады-2020 в Токио Елены Шах и Александра Ширина

Челябинск. Другие новости 03.09.21

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