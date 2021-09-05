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Воскресенье, 5 сентября 2021, 04:53 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Экспертиза, Спецпроекты

5-6 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

05.09.2021, воскресенье

  • 09:00 Челябинск – Открытый чемпионат и первенство Челябинской области по гребле на байдарках и каноэ «Чемпионат Урала» (ул. Лыжных Батальонов, 7)

  • 12:00 Челябинск – Второй день фестиваля военно-исторической реконструкции «Уральские герои» (Никольская роща)

  • 12:00 Челябинск – Клуб любителей настольных игр «Сто на Столок» (Центральная городская детская библиотека им. А.М. Горького, ул. Коммуны, 69)

  • 12:00 Челябинск – Клуб «Расчитайка» приглашает на литературное занятие (Центральная городская детская библиотека им. А.М. Горького, ул. Коммуны, 69)

  • 12:00-18:00 Челябинск – Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» (площадка перед ТРК «Горки», ул. Артиллерийская, 136)

  • 14:00 Челябинск – Фестиваль современных молодежных направлений «Продвижение» (площадь Революции)

  • 14:00 Челябинск – Игротека «Умный пол» – интерактивное образовательное занятие (Центральная городская детская библиотека им. А.М. Горького, ул. Коммуны, 69)

  • 15:00 Челябинск – Мастер-класс «Создание колье» (Центральная городская детская библиотека им. А.М. Горького, ул. Коммуны, 69)

  • 16:00 Челябинск – Клуб «Библиоголос»: ознакомительное занятие по развитию вокальных данных (Центральная городская детская библиотека им. А.М. Горького, ул. Коммуны, 69)

06.09.2021, понедельник

  • 10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)

  • 13:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференцию «Фестиваль современного искусства PULSE II «Я (НЕ) РЕБЁНОК» (пресс-центр «Гранада Пресс»)

Челябинск. Другие новости 04.09.21

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