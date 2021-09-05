5-6 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

05.09.2021, воскресенье
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09:00 Челябинск – Открытый чемпионат и первенство Челябинской области по гребле на байдарках и каноэ «Чемпионат Урала» (ул. Лыжных Батальонов, 7)
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12:00 Челябинск – Второй день фестиваля военно-исторической реконструкции «Уральские герои» (Никольская роща)
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12:00 Челябинск – Клуб любителей настольных игр «Сто на Столок» (Центральная городская детская библиотека им. А.М. Горького, ул. Коммуны, 69)
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12:00 Челябинск – Клуб «Расчитайка» приглашает на литературное занятие (Центральная городская детская библиотека им. А.М. Горького, ул. Коммуны, 69)
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12:00-18:00 Челябинск – Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» (площадка перед ТРК «Горки», ул. Артиллерийская, 136)
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14:00 Челябинск – Фестиваль современных молодежных направлений «Продвижение» (площадь Революции)
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14:00 Челябинск – Игротека «Умный пол» – интерактивное образовательное занятие (Центральная городская детская библиотека им. А.М. Горького, ул. Коммуны, 69)
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15:00 Челябинск – Мастер-класс «Создание колье» (Центральная городская детская библиотека им. А.М. Горького, ул. Коммуны, 69)
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16:00 Челябинск – Клуб «Библиоголос»: ознакомительное занятие по развитию вокальных данных (Центральная городская детская библиотека им. А.М. Горького, ул. Коммуны, 69)
06.09.2021, понедельник
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10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)
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13:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференцию «Фестиваль современного искусства PULSE II «Я (НЕ) РЕБЁНОК» (пресс-центр «Гранада Пресс»)
Челябинск. Другие новости 04.09.21
«Раздражение может прорваться»: власти рискуют окончательно потерять доверие россиян. / 4 сентября ожидаются следующие события – Челябинск. / Сотрудники ФСБ России задержали родственника председателя Центрального районного суда Челябинска. Читать дальше
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