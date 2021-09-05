В Челябинской области начали фиксировать коронавирус у школьников

В Челябинской области за сутки выявлено 371 новый случай коронавируса. Среди них двое школьников, еще один учащийся заболел накануне. Отметим, о случаях заболевания ковидом среди школьников областное правительство не фиксировало с 25 апреля, хотя Роспотребнадзор регулярно сообщает о росте заболеваемости среди подростков.

Региональный минздрав извещает о смерти от ковида 20 зараженных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 88 тысяч 316 инфицированных. 4 тысячи 115 из них умерли из них умерли (непосредственно от инфекции – 2 тысячи 841).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 05.09.21

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