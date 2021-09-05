Челябинцам предложили принять участие в создании логотипа города

Челябинцам предложили принять участие в создании городского логотипа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», идея заключается в том, чтобы совместить надписи «Челябинск», сделанные руками тысяч горожан.

«Жители города отправляют свой вариант написания от руки слова «Челябинск», а 11 сентября участники хакатона создадут алгоритм, который объединит их в одно целое. В завершение дизайнеры превратят это в уникальный логотип города», – пояснили в мэрии.

Принять участие в акции может любой желающий: необходимо не позже 10 сентября отправить свой вариант написания или подать заявку на участие в хакатоне на сайте http://chel-slovo.ru.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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