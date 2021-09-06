В Коркино авто врезалось в ограду стадиона. Пострадала школьница, водитель погиб

В пригороде Челябинска иномарка врезалась в забор стадиона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла в минувшую субботу, 4 сентября, в 17:06 в Коркино у стадиона на улице Цвиллинга.

69-летний водитель автомобиля «Киа» выехал за пределы магистрали и врезался в ограду стадиона, после чего врезался в припаркованный автомобиль «Лада» и сбил девятилетнюю девочку. По инерции, полученной от удара, отечественная легковушка столкнулась со стоявшим рядом автомобилем «Киа».

Пожилой коркинец скончался на месте ДТП. По предварительной информации, известному в городе спортсмену стало плохо за рулем. Вероятно, у мужчины произошел сердечный приступ.

Получившую травмы школьницу госпитализировали в местную больницу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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