Коронавирус выявлен еще у двух южноуральских школьников

В Челябинской области за сутки выявлено 370 новых случаев коронавируса, в том числе у 2 школьников.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 21 зараженного.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 88 тысяч 686 инфицированных. 4 тысячи 136 из них умерли (непосредственно от инфекции – 2 тысячи 862).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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