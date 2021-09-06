На Урале будут судить серийного убийцу, расправившегося со свидетелями преступления

В Магнитогорске перед судом предстанет серийный убийца за убийство свидетелей преступления в 2003 году.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего южноуральца, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление).

Обвиняемый уже отбывает наказание по приговору Челябинского областного суда 2004 года за серию изнасилований и убийств женщин в Магнитогорске.

Установлено, что в декабре 2003 года обвиняемый с соучастником в Агаповском районе изнасиловали и убили женщину. Чтобы скрыть преступления, они перенесли труп от дороги в лесопосадки, где облили бензином и подожгли.

Однако злоумышленников заметили двое мужчин, проезжавшие мимо на автомобиле «Камаз». Обвиняемый узнал их и ночью, в состоянии алкогольного опьянения, ворвался в их дом и расстрелял обоих из охотничьего ружья.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Магнитогорск, Павел Зварзин

Магнитогорск. Другие новости 06.09.21

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