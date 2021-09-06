Южноуралец ответит в суде за передачу взяток военному комиссару

Житель Магнитогорска ответит в суде за передачу взяток от призывников военному комиссару.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении горожанина, обвиняемого в совершении 5 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 291.1 УК РФ – посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий (бездействие).

В ходе следствия установлено, что обвиняемый в период 2017- 2019 годов передал военному комиссару Магнитогорска взятки в общей сумме 750 тысяч рублей за освобождение от исполнения воинской обязанности.

Вину в предъявленном обвинении мужчина признал полностью, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений. В ходе следствия на принадлежащий обвиняемому автомобиль «Мицубиси Outlander» стоимостью 1,5 млн рублей наложен арест.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Отметим, что военком, получивший взятки, в феврале текущего года приговорен к восьми годам лишения свободы условно, плюс ко всему он должен возместить деньги, полученные им за противозаконные действия – более 1 млн рублей.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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