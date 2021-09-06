Каждый второй южноуралец не прочь приобрести электромобиль

Больше половины челябинцев хотят купить электромобили.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 63% автолюбителей Челябинской области хотели бы приобрести электромобиль в ближайшие пару лет. Таковы результаты опроса, проведенного автомобильным сайтом «Дром».

Треть челябинцев (36%) не готовы к такой покупке и предпочитает машины с обычным двигателем внутреннего сгорания. И 1% опрошенных отметили, что уже купили электромобили.

При этом 36% автолюбителей области хотели бы приобрести электромобиль, но откладывают покупку из-за стоимости и небольшого выбора. Еще 17% останавливает отсутствие зарядных станций. А 10% не видят проблем и уже рассматривают покупку машины с электродвигателем.

Некоторые автолюбители отмечают, что не спешат с приобретением электромобилей из-за низкого запаса хода. «Когда будет на одном заряде проезжать зимой 700 километров по межгороду, тогда и куплю», – поделился мнением участник опроса.

В среднем по России 63% хотят купить электромобиль, а 34% пока не готовы пересесть на машины с электродвигателем. И 3% рассказали, что уже купили электрокары. Больше всего желающих приобрести электромобиль в Хакасии, Башкирии и Пермском крае. В этих регионах более 70% хотят купить машину с электродвигателем.

В Алтайском крае и Тюменской области самое большое количество противников электрокаров – более 40% предпочитают авто с обычным двигателем внутреннего сгорания. А Дальний Восток лидирует по числу автолюбителей, которые уже ездят на машинах с электродвигателем – около 5% опрошенных.

Всероссийский опрос проводился с 24 по 31 августа 2021 года среди пользователей сайта «Дром». В нем приняло участие 10 тысяч человек.

Челябинск, Виктор Елисеев

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