В Челябинской области птицефабрика заплатит 850 тысяч рублей за «болото» из нечистот

В Кунашакском районе птицефабрику оштрафовали за нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Как сообщили РИА «Новый День», надзорное ведомство Кунашакского района провело проверку соблюдения требований законодательства ООО «Уральская мясная компания» после публикаций СМИ о жалобах жителей поселка Муслюмово, страдающих от нашествия насекомых и зловонного запаха.

Напомним, в середине июля активисты обнаружили в лесу у поселка «болото», появившееся в результате сброса на участок свежих и застарелых отходов птицефабрики. Они рассказали о своей находке прессе, после чего прокуратура начала проверку.

«В ходе выездной проверки совместно со специалистами Россельхознадзора, Роспотребнадзора и Росприроднадзора были выявлены нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучия населения в части обращения с отходами производства и потребления, а также в сфере защиты земель и охраны почв», – рассказали в надзорном ведомстве.

По результатам рассмотрения возбужденных прокурором административных дел ООО «Уральская мясная компания» привлечено к ответственности в виде штрафов на общую сумму 850 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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