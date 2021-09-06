«Охотника на бомжей» из Миасса приговорили к бессрочному заключению

В Житель Миасса приговорен к пожизненному лишению свободы за убийство шести бездомных.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, областной суд признал жителя Миасса виновным в убийстве шести человек, а также незаконном хранении огнестрельного оружия.

Установлено, что в течение 19 дней июля 2020 года в Миассе мужчина знакомился с бездомными, предлагая им совместную выпивку. Во время застолья он дожидался, когда нетрезвый собеседник уже был не в состоянии сопротивляться, после чего наносил ему множественные удары по голове заранее подготовленным молотком. Всего южноуралец успел расправиться с шестью жертвами.

Суд приговорил виновного к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.09.21

В Челябинской области птицефабрика заплатит 850 тысяч рублей за «болото» из нечистот. / Каждый второй южноуралец не прочь приобрести электромобиль. / Южноуралец ответит в суде за передачу взяток военному комиссару. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»