Втянулась: за три месяца начальник отделения почты на Урале вытащила из кассы 153 тысячи рублей

Бывший начальник отделения почтовой связи в Уйском районе предстает перед судом за хищение денег из кассы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, глава надзорного ведомства Уйского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника отделения почтовой связи, обвиняемой в присвоении и растрате.

По версии следствия женщина в июле 2020 года, занимая должность начальника отделения почтовой связи «Петропавловка», используя свое служебное положение, похитила из кассы около 13,5 тысяч рублей, указав в учетных документах заниженную сумму остатка денежных средств.

В период с марта по май 2021 аналогичным способом она похитила еще свыше 153 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Увельский районный суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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